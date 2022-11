Strom Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Energie Erste Versorger im Nordosten geben Preissteigerungen bekannt Von dpa | 10.11.2022, 14:02 Uhr

Erste Stadtwerke in Mecklenburg-Vorpommern erhöhen wegen gestiegener Einkaufspreise die Tarife für ihre Kunden. In Neubrandenburg steigen die Preise pro Kilowattstunde für Strom, Gas und Fernwärme zum 1. Januar je nach Vertrag teils um 100 Prozent und mehr, wie die Stadtwerke am Donnerstag mitteilten. Zudem werden die Eintrittspreise der städtischen Schwimmhalle im Schnitt um fast ein Fünftel höher ausfallen.