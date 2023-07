Vibrionen in Ostsee Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Gesundheit Erster Nachweis von Vibrionen in MV der Saison Von dpa | 06.07.2023, 15:58 Uhr

An der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns sind nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) die ersten Vibrionen der Saison nachgewiesen worden. Bei Wassertemperaturen ab etwa 20 Grad müsse in der Ostsee mit einem vermehrten Vorkommen an Vibrionen gerechnet werden, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Eine Infektion beim Menschen nach Kontakt mit Ostseewasser wurde 2023 bisher nicht gemeldet.