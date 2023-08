Bildung Erster Schultag nach den Ferien in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 28.08.2023, 01:47 Uhr Erster Schultag nach den Sommerferien Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down

Die Schule startet und Kinder sind wieder in größerer Zahl im Straßenverkehr unterwegs. Innenminister Pegel ruft zu Rücksichtnahme auf und kündigt Verkehrskontrollen in der Nähe von Schulen an.