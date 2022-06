ARCHIV - Festivalbesucher tanzen an der Turmbühne auf dem Gelände des Fusion-Festival 2019. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild FOTO: Christian Charisius Großveranstaltung Erstes großes Fusion-Festival nach zwei Jahren darf starten Von dpa | 22.06.2022, 15:03 Uhr | Update vor 15 Min.

Die Macher des Fusion-Festivals in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) können kommende Woche wieder in die Vollen gehen. Das zuständige Ordnungsamt habe grünes Licht gegeben und am Vorabend entsprechende Bescheide übergeben, sagte eine Sprecherin der Behörde am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Damit kann das Festival auf dem ehemaligen Militärflugplatz wieder wie gewohnt mit bis zu 70.000 Gästen über die Bühne gehen. Es soll am kommenden Mittwoch starten und bis zum darauffolgenden Sonntag dauern.