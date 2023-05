Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Vorpommern-Rügen Ersthelfer retten Fahrer aus brennendem Auto Von dpa | 04.05.2023, 07:27 Uhr

Ersthelfer haben einen Mann in Süderholz (Landkreis Vorpommern-Rügen) aus seinem brennenden Auto gerettet. Der 64-Jährige wurde nach einem Unfall am Mittwoch lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er war mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Spur abgekommen und in einen Baum gekracht. Das Auto wurde auf die andere Straßenseite geschleudert und fing Feuer. Helfer retteten den Mann, bevor es ausbrannte.