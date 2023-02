Christliches Kreuz Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Missbrauch Erzbischof wendet sich an Katholiken in Mecklenburg Von dpa | 17.02.2023, 16:33 Uhr

Per Brief hat sich der Hamburger Erzbischof Stefan Heße zum Thema des sexuellen Missbrauchs in der Kirche an die Katholiken in Mecklenburg gewandt. Am kommenden Freitag (24. Februar) sollen in Schwerin die Ergebnisse einer Untersuchung zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs durch katholische Priester und andere im Dienst der Kirche stehende Personen an Minderjährigen in Mecklenburg vorgestellt werden. Dabei geht es um den Zeitraum von 1946 bis 1989. Am darauffolgenden Montag will Heße selbst dazu Stellung nehmen.