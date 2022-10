Saskia Esken (SPD) Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild up-down up-down Extremismus Esken attackiert Merz nach Brand in Flüchtlingsunterkunft Von dpa | 21.10.2022, 06:34 Uhr

Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft inMecklenburg-Vorpommern hat die SPD-Vorsitzende Saskia Esken konservativen Politikern vorgeworfen, Hass gegen Geflüchtete zu bedienen und damit den Boden für solche Taten zu bereiten. Konkret mit Blick auf CDU-Chef Friedrich Merz sagte sie der „Rheinischen Post“ (Freitag): „Wer Kriegsflüchtlinge fern aller Fakten als Sozialtouristen verleumdet, muss sich fragen lassen, welchen Anteil er hat an Hass und Hetze, die später in Gewalt mündet.“