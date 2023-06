Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Polizei ermittelt Estrichbetonmaschine an Bundesstraßen-Baustelle gestohlen Von dpa | 15.06.2023, 15:51 Uhr

Im Süden der Müritz sind Baumaschinen und Werkzeug im Wert von mehr als 73.000 Euro gestohlen worden - von einer Baustelle und einem Betriebsgelände. Beide Taten ereigneten sich in der Nacht zu Mittwoch in Mirow (Mecklenburgische Seenplatte) und Rechlin, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.