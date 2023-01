Organspendeausweis Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Gesundheit Etwas weniger Organspenden in MV im vergangenen Jahr Von dpa | 16.01.2023, 14:30 Uhr

Im vergangenen Jahr sind in Mecklenburg-Vorpommern etwas weniger Organe gespendet worden. Die Zahl sank von 73 im Jahr 2021 auf 72, wie die Deutsche Stiftung Organspende am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. 2020 hatte die Stiftung noch 76 postmortal gespendete Organe im Nordosten gezählt. Gründe für den Rückgang, der bundesweit mit minus 8,4 Prozent noch deutlicher ausfiel, sind der Stiftung zufolge die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie Personalmangel in den Krankenhäusern.