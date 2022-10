Fischerei Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Fischfang EU-Fischereiminister beraten über Ostseefangmengen Von dpa | 17.10.2022, 03:32 Uhr

Die für Fischerei zuständigen Ministerinnen und Minister der EU beraten am Montag (10.00 Uhr) über die zulässigen Fischfangmengen in der Ostsee. Eine Erlaubnis, wieder deutlich mehr Hering und Dorsch zu fangen wird nicht erwartet. Die Bestände waren für deutsche Ostseefischer lange Zeit besonders wichtig. Seit diesem Jahr darf in der westlichen Ostsee Dorsch gar nicht mehr gezielt gefangen werden und Hering nur noch mit Kuttern unter zwölf Metern Länge und sogenanntem „passivem Fanggerät“, also etwa Stellnetzen. Darauf hatten sich die Ministerinnen und Minister vergangenes Jahr geeinigt.