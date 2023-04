Reinhard Meyer Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Wirtschaftsministerium EU fördert wieder deutsch-polnische Gemeinschaftsprojekte Von dpa | 12.04.2023, 13:12 Uhr

Die EU unterstützt grenzüberschreitende Gemeinschaftsprojekte im Osten Mecklenburg-Vorpommerns in den kommenden fünf Jahren mit insgesamt 124,6 Millionen Euro. Wie das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte, können im Rahmen des Interreg-Programms nun Förderanträge für Vorhaben gestellt werden, an denen Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Polen beteiligt sind. Zuschüsse aus Brüssel gibt es unter anderem für Projekte aus den Bereichen Forschung und Innovation, Bildung, Anpassung an den Klimawandel, Naturschutz und Artenvielfalt, Kultur und für nachhaltigen Tourismus. Gewährt würden bis zu 80 Prozent der förderfähigen Ausgaben, für die Projektvorbereitung könnten pauschal 10.560 Euro beantragt werden, hieß es.