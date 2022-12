Start der Bauarbeiten für das LNG-Terminal Lubmin Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Energie EU-Kommission gibt grünes Licht für Lubminer LNG-Terminal Von dpa | 22.12.2022, 13:17 Uhr

Die Europäische Kommission hat für den Betrieb des Terminals für Flüssigerdgas in Lubmin nach Angaben des Betreibers grünes Licht gegeben. Die Kommission habe die Befreiung von bestimmten Regulierungen durch die Bundesnetzagentur vom November bestätigt, teilte das Unternehmen Deutsche Regas am Donnerstag mit. Es fehlt allerdings noch die Genehmigung der zuständigen Landesbehörde. Die Landesregierung hatte kürzlich eine Entscheidung im Januar in Aussicht gestellt.