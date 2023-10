Fliegerhorst Laage Eurofighter lassen es über Brandenburg und MV knallen Von Udo Roll | 05.10.2023, 17:51 Uhr Im Taktischen Luftwaffengeschwaders 73 „Steinhoff“ in Laage werden die Eurofighter-Piloten der Luftwaffe ausgebildet. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down

Piloten vom Taktischen Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“ aus Laage absolvierten am Donnerstag ein Training mit Überschallfügen. Was am Boden mitunter Mensch und Tier erschreckt, fühlt sich im Cockpit ganz anders an.