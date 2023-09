Mit den fünf richtigen Zahlen 8, 18, 26, 38 und 39 räumte ein Tipper aus Mecklenburg-Vorpommern bei der Dienstagsziehung des Eurojackpots ordentlich ab. Er oder sie gewann exakt 100.735,20 Euro. Abgegeben wurde der Schein im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Der Glückspilz ergatterte laut Lotto MV den insgesamt 27. Großgewinn in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr.

Spieler aus Raum Köln gewann gleich mehrfach

Zum ganz großen Glück fehlten dem Tipper die zwei Eurozahlen 4 und 12. Die hatte ein Spieler aus dem Raum Köln auf dem Zettel, womit der Jackpot in der ersten Gewinnklasse geknackt wurde. Dank eines Systemscheins staubte der anonyme Spieler nicht nur die rund 66 Millionen Euro Hauptgewinn ab, sondern darf sich zusätzlich über weitere 200.000 Euro aus dem zweiten Rang freuen.

Die deutsche Siegesserie bei der europäischen Eurojackpot-Lotterie hält in diesem Jahr weiter an. Es ist bereits der sechste Jackpotgewinn für einen deutschen Spielteilnehmer in Folge. Am Freitag warten dann wieder zehn Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse Die Chance liegt bei eins zu 140 Millionen.