Evakuierungsübung "Schneller Adler" der Bundeswehr FOTO: Bernd Wüstneck/dpa Evakuierungsübung „Schneller Adler“ in MV Bundeswehr rettet 200 Zivilisten aus „Fromonia“ Von Thomas Volgmann | 05.05.2022, 16:58 Uhr

Die Bilder von der dramatischen Evakuierungsaktionen im August in Kabul erschütterten die Welt. In dieser Woche üben Spezialeinheiten der Bundeswehr an mehreren Orten in Mecklenburg-Vorpommern ähnliche Situationen. Am Donnerstag startete eine Rettungsaktion auf dem Barther Flugplatz.