Zwischenlager-Nord der EWN Foto: picture alliance / Stefan Sauer/ up-down up-down Zwischenlager-Betreiber EWN forscht zu längerer Atommüll-Lagerung Von dpa | 11.11.2022, 06:56 Uhr

Für das Atommüll-Zwischenlager in Lubmin steht ein Jubiläum an. Eine kürzlich bestätigte Verzögerung bei der Suche nach einem Endlager könnte auch für den Standort in Vorpommern Konsequenzen haben.