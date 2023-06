Internationale Lupinentagung beim JKI-Fachinstitut Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Landwirtschaft Experten: Gute Chancen für Nutzung von Lupinen-Hülsenfrucht Von dpa | 13.06.2023, 14:06 Uhr

Wissenschaftler des Bundesforschungsinstituts für Kulturpflanzen sehen für die Lupinen-Hülsenfrucht gute Chancen für eine zunehmende Nutzung in der Landwirtschaft. Die drei Hauptarten kämen gut mit mageren Böden und auch mit Trockenheit zurecht und zeigten durch erfolgreiche Züchtungsprogramme bei der Pilzkrankheit Anthraknose inzwischen eine hohe Widerstandsfähigkeit, sagte die Pflanzengenetikerin Brigitte Ruge-Wehling vom Julius Kühn-Institut (JKI) am Standort Sanitz (Landkreis Rostock) am Dienstag.