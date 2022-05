Eine Pflegekraft geht auf einer Intensivstation über den Flur. Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild FOTO: Fabian Strauch Kommission Experten stellen Gutachten zu Universitätsmedizinen vor Von dpa | 01.06.2022, 01:20 Uhr

Eine Expertengruppe um den Vorstandsvorsitzenden der Berliner Charité, Heyo Kroemer, stellt am Mittwoch (10.00 Uhr) in Schwerin ein Gutachten zu den Universitätsmedizinen Greifswald und Rostock vor. Die Kommission war vor zwei Jahren eingesetzt worden. Die beiden Universitätsmedizinen sind wegen teils erheblicher Defizite, Personalquerelen und drohender Engpässe in der medizinischen Versorgung in den vergangenen Jahren immer wieder in die Schlagzeilen geraten.