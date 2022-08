Baby FOTO: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Geburt Expertenkommission soll Konzept für Geburtshilfe vorlegen Von dpa | 25.08.2022, 18:51 Uhr

Zu wenige Geburten, schließende Geburtsstationen, weite Wege: Eine Expertenkommission soll jetzt ein tragfähiges Konzept für die geburtshilfliche und pädiatrische Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern erarbeiten. Die „Kommission zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung in Mecklenburg-Vorpommern“ wurde am Donnerstag eingerichtet, wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) mitteilte.