Ein Symbol auf der Intensivstation einer Klinik weist auf den Covid-Bereich hin. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow
Pandemie Expertenrat: Gesundheitswesen hält Corona-Sommerwelle stand Von dpa | 05.07.2022, 19:12 Uhr

Trotz steigender Corona-Infektionszahlen und zunehmender Krankenhauseinweisungen sieht der Pandemie-Expertenrat des Landes derzeit keine Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems in Mecklenburg-Vorpommern. Gleichwohl sei nicht mit einem vollständigen Rückgang der Infektionen über den Sommer wie in den letzten Jahren zu rechnen, berichtete Gesundheitsministerin Stefanie Drese(SPD) nach dem ersten Treffen des von ihr einberufenen Expertengremiums am Dienstag. Die Runde tagte per Videoschalte.