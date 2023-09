Notfälle Explosion in Küche: Frau leicht verletzt Von dpa | 15.09.2023, 12:12 Uhr | Update vor 21 Min. Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einer Explosion in einer Wohnung in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) ist eine Frau leicht verletzt worden. Die Explosion ereignete sich am Donnerstagabend in der Küche der Wohnung, die im dritten Geschoss eines Mehrfamilienhauses liegt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Mieterin habe viel Glück gehabt, weil sie zwar gerade gekocht hatte, aber zu dem Zeitpunkt der Explosion aus der Küche herausgegangen war. Sie wurde in einer Klinik behandelt und konnte diese schon wieder verlassen.