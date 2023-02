Lehrer Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Extra-Bonus für neue Lehrer im ländlichen Raum Von dpa | 27.02.2023, 14:49 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern gewährt vom kommenden Schuljahr an neuen Lehrern einen Zuschuss, um besonders schwer zu besetzende Stellen im ländlichen Raum endlich zu besetzen. Der Zuschuss beträgt monatlich 424,25 Euro brutto für vier Jahre, wie Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Montag in Schwerin sagte.