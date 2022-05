Fachanwälte werden rar. FOTO: David Inderlied Kanzleien fehlen junge Juristen Hilfe vom Anwalt? Das wird auf dem Land in MV zum Problem Von Thomas Volgmann | 09.05.2022, 17:52 Uhr

Juristenschwemme war gestern – heute suchen Anwaltskanzleien in MV händeringend Juristen. Die Rechtsanwaltskammer sieht die Rechtsberatung besonders in ländlichen Regionen in Gefahr.