Nachhaltigkeit Fachtagung zum Windkraft-Ausbau beginnt Von dpa | 18.04.2023, 02:17 Uhr

Der Ausbau der Windkraft-Nutzung in Mecklenburg-Vorpommern kommt - anders als im Nachbarland Schleswig-Holstein - nur schleppend voran. Der Landesverband für Erneuerbare Energien beklagt einen anhaltenden Genehmigungsstau und will auf einer Fachtagung am Dienstag (13.00 Uhr) in Schwerin mit Politikern über Möglichkeiten zur Beschleunigung beraten.