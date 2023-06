Nancy Faeser Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Schifffahrt Faeser tauft Einsatzschiff der Bundespolizei in Warnemünde Von dpa | 10.06.2023, 02:47 Uhr

Am Kreuzfahrtterminal Warnemünde wird am Samstag (11.00 Uhr bis 15.30 Uhr) das vierte neue Einsatzschiff der Bundespolizei getauft, gesegnet und in Dienst gestellt. Als Taufpatin kommt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in das Ostseebad. Das Schiff wird auf den Namen „Neustadt“ getauft und im Anschluss an den Präsidenten der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Horst Kriesamer, übergeben.