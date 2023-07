Blaulicht Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundespolizei Fahndungen für Einen: Mann mit Pistole auf Bahnhof gefasst Von dpa | 10.07.2023, 13:29 Uhr

Einen mutmaßlichen Serienstraftäter mit einer Schreckschusspistole hat die Bundespolizei zufällig auf dem Bahnhof Stralsund gefasst. Der 38-Jährige war am Sonntag per Zug auf dem Weg von der Insel Rügen nach Berlin, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte. Beim Umsteigen in Stralsund sei der Verdächtige einer Streife aufgefallen, die ihn kontrollierte. Die Beamten staunten: Gegen den 38-Jährigen lagen gleich sechs Suchanträge von Staatsanwaltschaft aus Berlin, München und Stralsund vor.