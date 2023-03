Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Fahrer bremst für Damhirsche: Hoher Schaden, zwei Verletzte Von dpa | 01.03.2023, 16:59 Uhr

Damhirsche haben bei Karow (Ludwigslust-Parchim) einen Unfall mit drei Fahrzeugen und zwei Verletzten ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, bremste ein Autofahrer am Morgen scharf auf der Landesstraße 37, als die Wildtiere die Fahrbahn kreuzten. Das war aber zu plötzlich für zwei nachfolgende Fahrzeuge, die auf das erste Auto auffuhren. Beide Fahrer aus den aufgefahrenen Autos - eine 33-jährige Frau und ein 39-jähriger Mann - kamen verletzt in Kliniken. Der Schaden wurde auf 25 000 Euro geschätzt, die Straße war eine Stunde zur Bergung gesperrt. Die Wildtiere flüchteten.