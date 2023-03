Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Fahrer fährt mit 113 statt 50 Stundenkilometern: Fahrverbot Von dpa | 24.03.2023, 15:22 Uhr

Drei Monate Fahrverbot und etwa 700 Euro Geldstrafe drohen laut Polizei einem 45 Jahre alten Autofahrer, der in Vorpommern ertappt wurde. Das Fahrzeug des Mannes wurde am Donnerstagabend mit 113 Stundenkilometern auf der Bundesstraße 111 in Lühmannsdorf (Kreis Vorpommern-Greifswald) gemessen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Erlaubt waren 50 Stundenkilometer.