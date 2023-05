Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Fahrer mit Hänger zu schnell: Gespann verunglückt Von dpa | 10.05.2023, 08:26 Uhr

Die Aussicht auf frische Kartoffeln hat einem Autofahrer an der Mecklenburgischen Seenplatte einen größeren Unfallschaden und polizeiliche Ermittlungen eingebracht. Der 65-jährige Mann kam am Dienstag zwischen Pripsleben und Altentreptow mit seinem mit Pflanzkartoffeln beladenen Autoanhänger ins Schleudern, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte.