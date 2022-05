ARCHIV - Eine Polizistin hält während einer Polizeikontrolle eine rote Winkerkelle in die Höhe. Foto: Sebastian Willnow/zb/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Willnow Polizei Fahrer ohne Kennzeichen und Führerschein gestoppt Von dpa | 25.05.2022, 13:46 Uhr

Der Polizei in der Region Stralsund sind am helllichten Tage zwei Autofahrer ins Netz gegangen, die mit Autos ohne Zulassung und Versicherung, ohne gültige Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs waren. Beide Männer im Alter von 56 und 41 Jahren stammen aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen, besitzen gar keine Fahrerlaubnis und mussten die Autos stehenlassen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.