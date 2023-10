Ein Autofahrer hat auf der Autobahn 20 bei Groß Miltzow auf Höhe des Rastplatzes „Brohmer Berge“ ein Fahrzeug der Baustellensicherung gerammt. Dadurch entstand am Montag ein Schaden von rund 45 000 Euro und die A20 musste in Fahrtrichtung Pasewalk längere Zeit gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.

Der 64 Jahre alte Autofahrer kam dank seines Airbags mit leichten Verletzungen davon. Warum der Fahrer aus der Nachbarregion Strasburg das weithin sichtbare Baustellenwarnfahrzeug nicht rechtzeitig bemerkte, wird noch untersucht. Sein Wagen und der Hänger mit der Warnanlage mussten geborgen werden.