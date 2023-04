Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Vorpommern-Rügen Fahrer verirrt sich und wird mit 1,8 Promille gestoppt Von dpa | 17.04.2023, 17:47 Uhr

Ein couragierter Autofahrer aus Vorpommern hat einen völlig betrunkenen anderen Fahrzeugführer gestoppt und damit nach Einschätzung der Polizei Schlimmeres verhindert. Dem 49-Jährigen war der Wagen des anderen Mannes aufgefallen, weil dieser am Samstag von Stralsund nach Grimmen auf der Bundesstraße 194 Schlangenlinien fuhr, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Dabei mussten andere Autofahrer bereits ausweichen. Der 49-Jährige rief die Polizei. An einer Ampelkreuzung in Grimmen nutzte der Mann die Gunst der Stunde und nahm dem 64-Jährigen aus Stralsund die Autoschlüssel weg, kurz vor der Autobahn 20.