Ein Unfallauto wird abtransportiert. Auch Blechschäden können extrem teuer werden. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Bund will Strafrecht ändern Fahrerflucht bei Unfällen bald keine Straftat mehr? So steht MV zu dem Vorschlag Von Thomas Volgmann | 23.05.2023, 17:00 Uhr

Deutschland diskutiert: Justizminister Marco Buschmann (FDP) will, dass Unfälle mit Fahrerflucht künftig als Ordnungswidrigkeit statt als Straftat eingestuft werden, wenn kein Personenschaden vorliegt. Verständnisloses Kopfschütteln erntet er damit in der Landespolitik in MV.