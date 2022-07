ARCHIV - Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down Vorpommern-Greifswald Fahrerin auf Gegenspur: Zwei Frauen bei Unfall verletzt Von dpa | 22.07.2022, 07:13 Uhr

Bei einem Auto-Unfall nahe Bannemin auf der Insel Usedom sind zwei Urlauberinnen aus Bayern verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, war den Frauen am Donnerstagabend auf ihrer Fahrbahnseite plötzlich ein anderes Auto entgegengekommen. Nach dem Frontalzusammenstoß wurden die 62 und 51 Jahre alten Urlauberinnen aus dem Landkreis Erlangen aus dem Wagen geholt und mit Verletzungen in eine Klinik gebracht.