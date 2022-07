ARCHIV - Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Ludwigslust-Parchim Fahrerin verliert Kontrolle über Aut: Tödlich verletzt Von dpa | 16.07.2022, 11:13 Uhr

Bei einem Unfall auf der B321 zwischen Pampow und Warsow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist eine 35-Jährige mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich tödliche Verletzungen zugezogen. Die 35-Jährige verlor am Freitagabend die Kontrolle über das Auto, als sie in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dabei noch versuchte rechts gegenzulenken, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen schleuderte über die Straße, kollidierte mit eine Schutzplanke, drehte sich mehrfach und kam an einem Baum zum Stillstand.