Fahrkarten teurer: ÖPNV-Ticket in Rostock künftig 2,60 Euro Von dpa | 13.09.2022, 14:53 Uhr

Der Verkehrsverbund Warnow (VVW) erhöht aufgrund der gestiegenen Energiekosten die Ticketpreise um durchschnittlich 6,6 Prozent. Die Tarifanpassung trete zum 1. Oktober in Kraft, teilte Geschäftsführer Stefan Wiedmer am Dienstag mit. „Damit schlägt sich die Energiekrise unvermeidbar auch in den Preisen bei Bus und Bahn nieder.“ Zuletzt hatte der VVW im Februar 2021 seine Tarife erhöht, wie es hieß.