Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Schwerin Fahrradfahrer von Seniorin angefahren und schwer verletzt Von dpa | 13.07.2023, 14:16 Uhr

Eine 74-Jährige hat am Dienstag einen Radfahrer in Schwerin mit dem Auto angefahren und dabei schwer verletzt. Der 47-jährige Radfahrer sei gegen 14.00 Uhr in Lankow mit dem Auto der Seniorin zusammengestoßen, teilte die Polizei in Schwerin am Donnerstag mit. Beim Aufprall auf die Frontscheibe zog er sich demnach mehrere schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Schwerin.