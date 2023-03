Gerichtsmikrofone Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Gerichtsverhandlung Fahrzeuge für eine Million Euro weg: Prozess gegen Bande Von dpa | 06.03.2023, 01:34 Uhr

Vor dem Landgericht Stralsund beginnt am Montag (13:30 Uhr) ein Prozess gegen eine mutmaßliche Bande von Fahrzeugdieben. Die fünf Beschuldigten sollen im Jahr 2022 hochwertige Autos und Wohnmobile in sechs Bundesländern gestohlen haben, darunter in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Berlin. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern im Alter von 21 bis 31 Jahren bandenmäßigen Diebstahl sowie bandenmäßige Hehlerei in 25 Fällen vor.