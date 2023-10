Gut ein Jahr nach einer Serie von Gullydeckel-Diebstählen muss sich der mutmaßliche Täter vor Gericht verantworten. Am 2. November beginnt am Amtsgericht Neubrandenburg der Prozess wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Diebstahls gegen einen 35-Jährigen, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag sagte. Dem Mann wird der Diebstahl von 50 sogenannten Regeneinläufen vorgeworfen. Die Fälle hatten sich im September 2022 im Süden des Landkreises Vorpommern-Greifswald und in Dörfern rings um Neubrandenburg ereignet.

Anwohner gaben der Polizei Hinweise auf einen Mann, der mit einem Transporter unterwegs war und die Eisendeckel gestohlen haben soll. Betroffen waren unter anderem Brietzig bei Pasewalk, Krackow, Schwennenz und später Dörfer bei Burg Stargard. Die Polizei fasste, auch mit Hilfe eines Hubschraubers, den Verdächtigen mit dem Transporter, in dem auch Eisendeckel lagen. Der Mann, der in Berlin und Lübeck lebt, hat die Fälle laut Staatsanwaltschaft eingeräumt. Mit dem Geständnis entging er einer Untersuchungshaft.

Als Motiv habe der Mann Geldnot angegeben. Teile der Beute waren bei Metallhändlern in Polen verkauft worden.