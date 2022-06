ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Kriminalität Falsche Pflegerinnen bestehlen 88- und 90-Jährige Von dpa | 07.06.2022, 16:29 Uhr

Die Schweriner Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Diebstählen durch falsche Pflegerinnen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wurden am Pfingstwochenende zwei Frauen, die in zwei unterschiedlichen Anlagen für betreutes Wohnen leben, Opfer eines solchen Diebesduos. Den 88 und 90 Jahre alten Frauen wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Die Vorfälle ereigneten sich demnach am Samstag in den Stadtteilen Neumühle im Westen Schwerins und der Feldstadt im Zentrum. Es habe zudem weitere Versuche gegeben.