Familie Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Soziales Fast jedes fünfte Kind in MV von Armut gefährdet Von dpa | 30.06.2023, 15:57 Uhr

Fast jedes fünfte Kind in Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Jahr armutsgefährdet gewesen. Laut Statistischem Landesamt lebten 17,8 Prozent aller Minderjährigen in einem Haushalt, der mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens im Land auskommen musste. In der Gesamtbevölkerung galten im vergangenen Jahr 14,2 Prozent der Menschen als armutsgefährdet.