Prozess Fast sechs Jahre Haft für Diebstahlserie von Autos verhängt Von dpa | 20.07.2022, 11:55 Uhr

Für eine Serie von Autodiebstählen in mehreren Bundesländern muss ein Mann fünf Jahre und neun Monate in Haft. Das Landgericht Stralsund hat ihn wegen schweren Diebstahls schuldig gesprochen, wie ein Sprecher des Landgerichtes am Mittwoch sagte. Der Mann hatte insgesamt elf Fälle mit hochwertigen Fahrzeugen gestanden. Das Urteil sei in Abstimmung mit Anklage und Verteidigung Anfang Juli gefallen und inzwischen rechtskräftig, so der Sprecher.