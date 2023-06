Wahl-Duell der Bürgermeisterkandidaten Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Wahlen FDP: AfD-Ergebnis zeigt Unzufriedenheit mit Politik Von dpa | 19.06.2023, 14:47 Uhr

Nach der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Schwerin sieht der FDP-Kreisverband trotz des Wahlsiegs für die SPD Unzufriedenheit mit der bisherigen Politik. „Das Ergebnis der AfD zeigt, dass durchaus viel Unzufriedenheit mit der bisherigen Arbeit des SPD-Oberbürgermeisters in der Stadt und mit der Arbeit von Rot-Rot im Land besteht“, sagte FDP-Kreisvorsitzender Frank Haacker am Montag in Schwerin. Um die Stadt wieder zu einen, sei es nötig, mehr Gespräche zu suchen.