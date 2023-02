David Wulff Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Kommunen FDP beantragt Expertengespräch zu Flüchtlingsunterbringung Von dpa | 02.02.2023, 15:06 Uhr

Nach den Protesten gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft in Upahl sieht die FDP Handlungsbedarf für das Land. „Die aktuelle Situation ist so nicht mehr haltbar - die Landesebene muss die Probleme ernst nehmen und handeln“, sagte der innenpolitische Sprecher David Wulff am Donnerstag in Schwerin. Die Fraktion beantragte deswegen ein Expertengespräch zum Thema im Innenausschuss des Landtags.