IT-Sicherheit FDP fordert besseren Schutz vor Cyberangriffen Von dpa | 05.08.2022, 15:01 Uhr

Nach der vorsorglichen Abschaltung der IT-Systeme der Industrie- und Handelskammern (IHK) hat die FDP einen besseren Schutz vor Cyberattacken angemahnt. „Der Vorfall zeigt, dass wir das Thema IT-Sicherheit in Mecklenburg-Vorpommern noch ernster nehmen müssen“, sagte FDP-Landtags-Fraktionschef René Domke am Freitag in Schwerin.