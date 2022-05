ARCHIV - Eine Erzieherin liest in einer Kita Kindern vor. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration FOTO: Sebastian Gollnow Kindergärten FDP fordert Nachbesserungen am Kita-Betreuungsschlüssel Von dpa | 09.05.2022, 16:09 Uhr

Anlässlich des Aktionstags der Kinderbetreuung hat die bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern die Landesregierung zu Nachbesserungen am Betreuungsschlüssel in der Kinderbetreuung aufgefordert. Gerade vor dem Hintergrund der zusätzlichen Anforderungen durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine sei die Regierung „besonders gefordert, endlich den Betreuungsschlüssel zu verbessern“, sagte Sabine Enseleit (FDP) am Montag in Schwerin. Nur so seien gute Arbeitsbedingungen und eine bestmögliche Bildung und Betreuung zu erreichen.