Energie FDP fordert schnelle Verwendung von Bundes-Energiehilfen Von dpa | 25.01.2023, 19:42 Uhr

Der Rostocker FDP-Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold hat eine zügige Verwendung der vom Bund bereitgestellten Härtefonds-Mittel durch die Landesregierung gefordert. „Die Landesregierung muss die Hilfen also niederschwielig und unbürokratisch zur Verfügung stellen“, sagte Reinhold am Mittwoch in Berlin. Das Geld sei als schnelle Hilfe gedacht.