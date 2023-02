MV-FDP-Fraktionsvorsitzender Domke Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Unterbringung FDP fordert zentrale Ausländerbehörde für MV: Vorbild NRW Von dpa | 09.02.2023, 16:45 Uhr

In der Diskussion um die Probleme von Kommunen bei der Flüchtlingsunterbringung hat die FDP im Landtag ein konsequenteres Abschieben abgelehnter Asylbewerber gefordert. Dazu solle eine zentrale Ausländerbehörde wie in Nordrhein-Westfalen gebildet werden, um die Kommunen stärker zu unterstützen, schlug der Fraktionsvorsitzende René Domke am Donnerstag vor. Seine Fraktion werde dazu einen Antrag in der nächsten Landtagssitzung vorlegen.