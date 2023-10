Jeder Beitrag zur Einsparung von Steuergeld sei aus Sicht der SPD wichtig, auch wenn er noch so gering sein möge. „Wir wollen keine Rosinenpickerei, auch nicht für die Ministerpräsidentin und werden deshalb einen Antrag zu entsprechenden Einsparungen in der Staatskanzlei im Rahmen der Haushaltsberatungen stellen“, kündigte Domke an.



Im September hatte die Landesregierung dem Landtag ihren Etatentwurf für 2024/2025 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Da die Ausgabenwünsche der Ressorts höher sind als die erwarteten Einnahmen waren ihnen in den regierungsinternen Etatgesprächen zuvor sogenannte Globale Minderausgaben auferlegt worden, eigenverantwortlich zu erbringenden Einsparungen. Voraussichtlich im September soll der Doppelhaushalt im Landtag beschlossen werden.