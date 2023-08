Pensionierungswelle Personalsituation an Gerichten in MV besorgniserregend Von dpa | 24.08.2023, 16:59 Uhr Landtagssitzung Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Die FDP hat Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) aufgefordert, frühzeitig und gezielt auf die absehbare Pensionierungswelle an den Gerichten und in den Staatsanwaltschaften Mecklenburg-Vorpommerns zu reagieren. „Wenn etwas planbar und berechenbar ist, dann doch wohl der reguläre Pensionseintritt von Richtern und Staatsanwälten“, erklärte der Fraktionsvorsitzende der FDP im Landtag, René Domke, am Donnerstag in Schwerin. Unter Hinweis auf die Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der FDP zur Situation in der Justiz zeigte sich der Oppositionspolitiker jedoch skeptisch: „Eine Strategie ist nicht erkennbar, vermutlich existiert sie auch nicht.“